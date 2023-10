Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico Monreale torna ai 3M: "colchoneros" a caccia dei primi punti stagionali

La sfida contro il 3M Calcio a 5 può diventare un importante crocevia della stagione dei ragazzi di mister Macaluso

MONREALE, 13 ottobre - Continua il campionato di Serie C1, difficile e competitivo come l'Atletico se l'aspettava. Probabilmente, però, l'inizio di stagione è stato sicuramente sotto le aspettative della squadra di mister Macaluso, ancora ferma a zero punti dopo 4 giornate.

La quinta, che si terrà domani 14 ottobre, avrà luogo nella vecchia casa dei "colchoneros", il campo 3M, dove l'omonima formazione guidata da mister Zapparata ospiterà i monrealesi. Se la sfida è da considerare o meno un derby, non è importante al momento. Lo è sicuramente dare uno sguardo alla classifica alla vigilia delle gare del quinto round: l'Atletico, ancora a secco, andrà a giocare nel campo del 3M Calcio a 5, che in questo momento vanta solo 5 punti in classifica, maturati in seguito ad un vittoria e due pareggi.

Ogni gara, però, continua a candidarsi come l'occasione giusta per essere il turnaround della stagione: l'Atletico è consapevole che anche il minimo risultato potrebbe essere decisivo nelle sorti del campionato, soprattutto a livello mentale.

Per sapere come andrà a finire, basterà collegarsi alle ore 17 sulla pagina Facebook dell'Atletico Monreale, per seguire la diretta della sfida che vedrà contrapposti 3M Calcio a 5 e i "colchoneros". I direttori di gara del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C1 saranno Alessia Castello e Corrado Cosenza della sezione di Palermo.