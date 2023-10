Calcio a 5: Serie C1. Il cuore non basta: ancora una volta Atletico a secco. Il 3M si impone per 8-5

Calcio a 5: Serie C1. Il cuore non basta: ancora una volta Atletico a secco. Il 3M si impone per 8-5

I "colchoneros" rispondono ad ogni gol avversario, ma le azioni finali con il quinto d'attacco tradiscono i monrealesi

PALERMO, 14 ottobre - Il derby di Via Olio di Lino termina a favore del 3M Calcio a 5, che esce vittorioso da una arcigna battaglia contro l'Atletico Monreale. I ragazzi di mister Macaluso si devono arrendere all'armata di mister Zapparata, che riesce ad essere più cinica rispetto alla controparte rossoblù.

Il primo tempo vede la sfida condividere tra le parti risultato e falli subiti: l'Atletico va prima in vantaggio con la rete di Salamone, che ribatte a rete il tentativo di tiro di Lo Giudice, fermato qualche istante prima dal portiere avversario (ex della gara) Tripoli. I "colchoneros" creano tanto, ma sprecano la maggior parte delle azioni a loro favore: il 3M è più cinico e fortunato, perché da un cross inerme di Calò, Gentile devia il pallone all'interno della propria porta, qualche istante dopo il gol del vantaggio dei suoi. Alla metà del primo tempo, il punteggio è quindi di 1-1.

I padroni di casa passeranno in vantaggio poco dopo, grazie alla rete di Calvaruso, che sfrutta un errore in fase di impostazione da parte dei monrealesi e trafigge un impotente Costanzo. A qualche secondo dal gong del primo tempo, però, è Pellegrino a rimettere tutto in equilibrio: il giovane "colchoneros" ribadisce in gol un tiro di Macaluso, murato precedentemente da un calciatore avversario.

La ripresa si apre in maniera scoppiettante: all'interno dei primi dieci minuti di gioco vediamo ben quattro reti, due per parte. Prima il 3M ritorna in vantaggio grazie al bel destro di Calvaruso, ma poco dopo lo stesso gesto tecnico viene emulato da Anitra, che sgancia un sinistro sotto l'incrocio dei pali.

L'Atletico continua a insistere, ma gli errori in C1 si pagano: altra disattenzione e gol del 4-3 di Calò. Quando mancano 10 minuti alla fine, è Pasta a mettere a segno un gol su un'azione partita dal corner di Sanzo.

Qui inizia a mancare il fiato agli uomini di Macaluso, il 3M prova l'affondo finale segnando le reti del 5-4 con una sassata di Scalavino e del 6-4 ancora con Calvaruso. L'Atletico tenta la carta del quinto d'attacco, segnando anche il gol del 6-5 sempre con Anitra, ma è quando mancano 100 secondi alla fine che Roberto Macaluso trattiene illegalmente un giocatore avversario, collezionando la seconda ammonizione della sua gara e concedendo un tiro libero alla squadra di Zapparata, siglato successivamente da Molinaro. Il 7-5 segna la fine della rincorsa Atletico, stroncata ufficialmente dal gol di Scalavino da lontano a porta sguarnita.

Ancora a zero punti l'Atletico, che adesso settimana prossima ospiterà i vecchi rivali del Bonifato Alcamo, protagonisti di un ottimo inizio di stagione. Lo stesso non si può dire dei monrealesi, che proveranno ancora una volta a rinascere dalle proprie ceneri, sempre più rindonanti settimana dopo settimana.