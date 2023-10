Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club Monreale parte bene contro il San Gregorio Papa

I ragazzi di Davide Sorrentino si impongono per 5-2

MONREALE, 30 ottobre – Prima partita e prima vittoria per il Futsal Club Monreale che piega la resistenza del San Gregorio Papa nel match d'esordio del campionato di Serie D (Girone B), col punteggio di 5-2.

La voglia di rifarsi era tanta, dopo quella finale playoff persa incredibilmente lo scorso anno. Le assenze non erano poche, in verità: Giammona, Dario Tarallo e Tusa per squalifica, Lo Bello per infortunio. Grande pubblico sugli spalti del Club Archimede, con le autorità comunali presenti: il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del consiglio Marco Intravaia sempre vicino alla squadra, il consulente Salvo Giangreco e i tantissimi piccoli e grandi tifosi del Futsal Monreale.

La partita inizia male è il Futsal Monreale va subito sotto di due gol, poi accorcia e prima della fine primo tempo capitan tripolini( rientrato dopo 7 mesi di infortunio) si fa parare un tiro libero, gli azzurri chiudo sotto.

Nel secondo tempo i ragazzi di Mister Sorrentino si trasformano e sale in cattedra Pietro Costantino che alla fine della partita realizza ben 4 reti, (l'altra è di Rosario Tarallo). Grande partita anche di Signorello e Renda fra i pali. Al fischio finale quindi è 5-2 Futsal Club Monreale che porta a casa la prima vittoria contro una della squadra molto temuta del campionato. Adesso testa a sabato prossimo, alla difficile trasferta a Carini contro la neonata Iccarense.