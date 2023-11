Domani contro l'Arcobaleno Ispica trasferta insidiosa per il Villaurea Monreale

Il match è valevole per la 4ª giornata di campionato

MONREALE, 3 novembre – Il primo squillo è arrivato e questa è la cosa più importante. E soprattutto la base da cui ripartire. Sabato scorso, nel match casalingo contro il Barcellona Futsal, il Villaurea Monreale ha messo nel carniere i primi tre punti nel suo campionato di Serie B, edizione 2023-24.

Una vera e propria iniezione di fiducia per i verdeazzurri che, pur non meritandolo, erano partiti con due sconfitte consecutive. Col morale rinfrancato e con la voglia di fare bene, ci sarà adesso da dare continuità. Occorrerà salire un gradino in più, per non interrompere la marcia positivamente cominciata una settimana fa.

Possibilmente a partire da domani, anche se ogni trasferta in queste categorie, nasconde sempre insidie. Gli uomini di mister Gallo e mister Speciale di fronte troveranno l'Arcobaleno Ispica, nel match che si giocherà nel bell'impianto del “PalaTricomi” di Rosolini, valevole per la 4ª giornata d'andata.

La formazione iblea al momento chiude la classifica con un solo punto al suo attivo, conquistato non più tardi di sabato scorso nella partita casalinga contro il Città di Adrano. Un pirotecnico 3-3 che non ha decretato né vincitori, né vinti.

Guardare la classifica, però, sarebbe sbagliato. Sia perchè anche quella del Villaurea Monreale, al momento, non è delle migliori, sia perchè la cosa potrebbe indurre in errore. In pratica: ci sarà da pedalare con la concentrazione e la determinazione dei giorni migliori. Tanto più che la formazione ragusana annovera nelle sue fila giocatori di un certo calibro, che hanno fatto anche categorie superiori.

Il Villaurea Monreale dovrà andare al PalaTricomi sapendo di dover fare la propria partita, conscio delle proprie possibilità e delle proprie virtù.

Della spedizione non faranno parte Cristian Cipolla e Lino Marotta, alle prese entrambi con delle noie fisiche. Lo staff tecnico, però, sa che chi giocherà al loro posto non li farà rimpiangere e darà certamente il massimo.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in streaming, in telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews. Palla al centro alle 16. Fischierà una coppia di arbitri pugliesi: Mirko Girolamo Cantatore della sezione di Molfetta e Carlo Girone di quella di Taranto. Cronometrista Francesco Azzarà della sezione di Reggio Calabria.