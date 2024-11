Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale domani cerca il bis contro l'Arcobaleno Ispica

Il match è valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie B (Girone H)

MONREALE, 1 novembre – Il ghiaccio è stato rotto. La vittoria, peraltro convincente, di una settimana fa in casa del Cus Palermo, oltre ad aver finalmente mosso la classifica, è servita ad infondere quella fiducia necessaria per affrontare il prosieguo del campionato.

Ora, però, ci sarà da dare continuità alla bella affermazione contro gli “universitari”. Ci sarà da cercare una seconda vittoria che dia maggiore spessore alla classifica e inquadri il Villaurea Monreale nella dimensione che probabilmente merita. A patto, ovviamente, di mettere sul piatto della bilancia la grinta e la concentrazione mostrate contro il Cus, magari aumentando sensibilmente la percentuale di trasformazione delle occasioni create.

Dall'altra parte del campo ci sarà l'Arcobaleno Ispica, formazione, che da anni, ormai, calca i campi della serie B del futsal siciliano e che quindi non manca certo di esperienza. La classifica, per la verità, non sorride alla compagine iblea, ferma ancora a zero punti in classifica, ma questo, ovviamente, non deve trarre in inganno e soprattutto non deve illudere Abisso e compagni. A giudicare dall'intensità con cui la squadra di Gallo e Speciale ha condotto gli allenamenti settimanali, il rischio sembra non esistere, ma sarà bene ricordarsi tutti di dare il massimo fino al fischio finale.

La concentrazione, quindi, come detto, sembra ottimale e servirà a rendere meno fastidiosi i piccoli cerotti con cui il Villaurea Monreale si presenta all'appuntamento. Della partita, infatti, non sarà il giovane portiere Gigi Mistretta, alle prese con qualche problema ad una mano e Christian Badalamenti, appiedato per un turno dal giudice sportivo, dopo la frettolosa espulsione che gli ha comminato sabato scorso l'arbitro Carmelo Gurrieri, durante il match contro il Cus Palermo.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in streaming, con telecronaca diretta sulla pagina facebook di Monreale News a partire dalle 14,55. Palla al centro alle ore 15. Fischierà una coppia lucana: Alessandro Carella della sezione di Matera e Lucio Coviello di quella di Potenza. Cronometrista Gioele Ficara della sezione di Palermo.