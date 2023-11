Calcio a 5: Serie B. Domani contro il Città di Gela il Villaurea Monreale va alla ricerca del tris

Si gioca al Paladonbosco alle ore 15

MONREALE, 10 novembre – Adesso le cose vanno decisamente meglio. Le due vittorie consecutive, maturate contro Barcellona Futsal e Arcobaleno Ispica, hanno restituito quel sorriso che le due sconfitte iniziali, contro Bovalino e Città di Adrano, volevano togliere.

Adesso, quindi, l’ambiente verdeazzurro è sensibilmente più sereno ed i sei punti in classifica ne sono una chiara testimonianza. D’accordo che adesso guardare la classifica avrebbe poco senso, come ha detto opportunamente sabato scorso mister Gallo, ma sapere di aver abbandonato le posizioni di retrovia della graduatoria, è certamente una cosa confortante.

Adesso, però, ci sarà da dare continuità alla marcia. Soprattutto adesso che il calendario presenta un impegno casalingo. Domani, infatti, per disputare il match valevole per la 5^ giornata di andata, al Paladonbosco di Palermo arriverà il Città di Gela, una matricola, che certamente vorrà far dimenticare a tutti di esserlo e che nell’impianto salesiano non vorrà venire per una gita. Abisso e compagni, però, in settimana hanno lavorato con l’intensità di sempre, consci che solo con l’impegno e la determinazione possono arrivare i risultati sperati. Soprattutto per una squadra “operaia” come quella del Villaurea Monreale. Guai a pensare, magari guardando la classifica dei gelesi, per la verità non particolarmente brillante, che si tratti di un impegno agevole. Come sempre ci sarà da sgobbare e da sudare.

Mister Gallo dovrà fare a meno ancora di Crisitian Cipolla e di Lino Marotta, alle prese con i fastidi che si portano appresso dalla partita col Barcellona Futsal, oltre che del lungodegente Marco Lo Nigro, il cui rientro, però, fortunatamente sembra sempre più vicino.

Il match, come di consueto, sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews, a partire dalle 14,55. Palla al centro alle 15 in punto.

Fischierà una coppia proveniente dal Veneto: Andrea Gobbo della sezione di Mestre e Massimiliano Rasia di quella di Bassano del Grappa. Cronometrista Marco Lupo della sezione di Palermo.