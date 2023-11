Abisso ne fa tre, il Villaurea Monreale cala il tris

Al Paladonbosco finisce 4-2 per la terza vittoria consecutiva

PALERMO, 11 novembre – Difficile trovare una partita il cui risultato sia più legato ad un solo nome di quanto non lo sia stata Villaurea Monreale–Città di Gela. Il nome in questione è quello di Bepi Abisso, che definire “man of the match” sarebbe poco.

Il suo bilancio personale parla, infatti, di tre gol, un assist e perfino di un rigore provocato (poi parato). Insomma sul 4-2 con cui il Villaurea Monreale ha inanellato la sua terza vittoria consecutiva in campionato pesa come un macigno il nome del capitano.

È stata una partita dai tre volti, quella di oggi: con una prima fase che sembrava poter far mettere in cassaforte il risultato da parte degli uomini di Antonio Gallo. Una seconda in cui il Città di Gela si è rifatto sotto, mettendo i brividi ai padroni di casa, una terza, infine, che è stata quella del trionfo. Insomma chi è venuto al Paladonbosco oggi ha avuto modo di emozionarsi e divertirsi. Ha assistito, infatti, ad una bella partita conclusa, fortunatamente per i colori verdeazzurri, nel migliore dei modi. Con una vittoria che lancia il team salesiano in zone più nobili della classifica, in attesa che i risultati delle prossime settimane dicano dove effettivamente può e deve stare la squadra.

Complimenti, comunque, al Città di Gela che ha saputo restare in partita fino alla fine e se fosse entrato quel rigore calciato da Croci Di Bartolo, a quest’ora parleremmo di tutt’altra partita.

Il film del match dice che il Villaurea era andato in vantaggio con Bepi Abisso, bravo a calciare col macino, infilzando il bravo Biasco. Il pareggio dei gelesi arrivava quando mancavano poco più di 5’ al termine della frazione, con Azzolina che da breve distanza di testa riusciva a mettere alle spalle di Di Maria. Il Villaurea Monreale, però, riusciva ad indirizzare la partita dalla propria parte poco prima del riposo. Protagonista ancora Bepi Abisso, che prima raddoppiava con un altro fendente mancino, poi serviva un cioccolatino al “moto perpetuo” Salvo Cassata, che con un comodo tap-in realizzava la rete del momentaneo 3-1 Villaurea.

Nella ripresa gli ospiti accorciavano con Mammano, che calciava dalla distanza, sfruttando un’indecisione di Di Maria. Il portiere di casa, però, si riscattava ampiamente qualche minuto dopo, quando con intuito felino, diceva di no ad un rigore calciato da Di Bartolo.

Quell’episodio diventava la svolta, perché il Villaurea Monreale, scampato il pericolo, piazzava la stoccata decisiva, con ( e chi sennò?) ancora Bepi Abisso, che realizzava un gol da far vedere ai bambini e si portava il pallone a casa. Il resto era solo accademia, con i padroni di casa che giocavano col cronometro in mano, limitandosi ad amministrare il doppio vantaggio.

Sabato prossimo si va al PalaVolcan di Acireale, per una nuova trasferta, come sempre insidiosa. Questo Villaurea Monreale, però, saprà sicuramente dire la sua e giocarsela fino alla fine.