Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club Monreale batte l’Oratorio San Giovanni Battista

Gli uomini di Sorrentino volano in testa alla classifica

MONREALE, 11 novembre – Il Futsal Club Monreale mette in tasca la sua seconda vittoria in campionato, superando col punteggio di 6-3 l’Oratorio San Giovanni Battista, nel match valevole per 3^giornata del campionato di Serie D Calcio a 5 (Girone B).

Una partita iniziata bene dagli uomini di mister Sorrentino che la sbloccano dopo vari tentavi con La Mantia. Ma il Futsal Monreale si addormenta e va sotto di 2-1, risultato che arriva fino allo scadere del primo tempo.

Negli spogliatoi la strigliata del mister si fa sentire e i ragazzi entrano in campo con una gamba diversa e da due assist di Salvo Trapani arrivano i due gol di capitan Tripolini che torna al gol e ribalta il risultato sul 3-2. I ragazzi vanno di nuovo in balia degli avversari e da un errore di piazzamento arriva il gol del 3-3.

Ma il Futsal Monreale non molla e trova il sorpasso con Rosario Tarallo. Arriva subito il gol del 5-3 con un assist preciso di Tusa per Signorello. Allo scadere ancora Tripolini serve l’assist perfetto a Cangelosi che la insacca per il 6-3 finale. Al fischio finale è festa al campo Archimede Pitagorico: un’altra vittoria casalinga che porta la squadra a 7 punti in classifica, primi a pari punti con l’Iccarense. Adesso ci sarà un weekend tranquillo per festeggiare, ma da martedì testa subito alla prossima difficilissima partita di campionato contro il Palermo Futsal al Tocha Stadium.