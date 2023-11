Domani Drago Acireale-Villaurea Monreale: servirà l'atteggiamento giusto

Insidiosa trasferta al PalaVolcan per i verdeazzurri, al cospetto di una formazione da non sottovalutare

MONREALE, 17 novembre – Adesso la classifica ha un altro aspetto, ma soprattutto il morale è quello dei giorni migliori. Le tre vittorie consecutive, maturate contro Barcellona Futsal, Arcobaleno Ispica e Città di Gela, in casa Villaurea Monreale hanno avuto il potere di cambiare le carte in tavola.

Merito di un gruppo coeso e compatto che non si è abbattuto dopo le prime due sconfitte e che adesso non ha alcuna intenzione di esaltarsi dopo le tre affermazioni di fila. Soprattutto adesso che il cammino si fa più interessante, ma, come spesso accade, pure più difficile. A partire da domani, quando i verdeazzurri se la vedranno in trasferta con il Drago Acireale (6ª giornata campionato di Serie B, Girone H), formazione che non ha una classifica di rango, ma che, proprio per questo, aspetta il Villaurea Monreale come una sorta di ultima spiaggia e quindi con il coltello tra i denti.

Abissso e compagni, pertanto, faranno bene a tenerlo a mente e a dedicare nella loro testa quel rispetto e quella considerazione che merita l'impegno di domani al PalaVolcan. Altrimenti tornare da Acireale a mani vuote sarà più di un'eventualità.

Mister Gallo, che nella partita di sabato scorso ha recuperato in extremis il play Marco Lo Nigro e che per domani potrà contare nuovamente su Lino Marotta, è costretto a rinunciare al laterale Carmelo Giannusa, alle prese con delle noie fisiche, oltre che al metornomo Cristian Cipolla, che non si è ancora ripreso dall'infortunio patito contro il Barcellona Futsal.

Al di là di chi giocherà, però, sarà importante l'atteggiamento, sapendo che gran parte dell'esito del match passerà proprio da questo.

Gli acesi saranno privi del capitano Finocchiaro, squalificato dal giudice sportivo, ma dispongono di un organico che potrà certamente dire la propria in questo campionato.

Il match, come di consueto, sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews.

Al PalaVolcan il fischio d'inizio è in programma per le 16. Dirigerà il match una coppia di fischietti provenienti dalla Lombardia: Marco Amatucci della sezione di Milano e Mattia Cannella di quella di Saronno. Il cronometrista sarà Alessandro Alfredo Cartisano della sezione di Reggio Calabria.