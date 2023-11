Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club Monreale torna a vincere, ma quanta fatica...

Gli uomini di Sorrentino piegano l’Oratorio San Vincenzo col punteggio di 7-5

MONREALE, 25 novembre – Torna alla vittoria il Futsal Club Monreale, dopo il passo falso di sabato scorso, chiudendo sul 7-5 il match contro l’Oratorio San Vincenzo, valevole per la 5^giornata del campionato di Serie D.

Gli uomini di Sorrentino iniziano male, anzi malissimo andando sotto di 2-0 e senza mai trovare la forza di reagire. Forse il peggior primo tempo mai fatto che si conclude con gli ospiti in vantaggio.

Nel secondo tempo la squadra finalmente si sveglia prima e accorcia con Di Gristina, ma arriva subito il 3-1 degli ospiti. Allora su calcio di punizione ci pensa Trapani a siglare il 3-2. Arriva il gol del 3-3 su una palla filtrante di Trapani che viene deviata da un giocatore avversario in porta. Subito con il quinto uomo di movimento sembra un’altra partita per il Futsal Monreale che però su una ripartenza prende il gol del 4-3.

Tutto da rifare e sempre con il 5^uomo di movimento viene concesso un rigore che Rosario Tarallo non sbaglia 4-4. Ma si ripete la storia e gli ospiti ritornano in vantaggio 4-5.

Il Futsal Monreale gioca sempre con il 5^uomo di movimento e da una palla messa benissimo da Cangelosi capitan Tripolini la butta dentro: è 5-5. I ragazzi di Sorrentino spingono forte con tutte le loro forze e da una palla di Tripolini arriva la deviazione avversaria e la palla entra per il 6-5.

Allo scadere un tiro libero Tripolini viene respinto sui piedi di Rosario Tarallo che chiude la partita.

Un incontro tanto sofferto che però con i denti è stato portato a casa dai ragazzi di Sorrentino.

Adesso bisogna dimenticare soprattutto il primo tempo e ripartire dall’orgoglio finale per affrontare venerdì lo Sparta Palermo in trasferta per continuare la scalata in classifica.