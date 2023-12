Domani Marsala Futsal-Villaurea Monreale: servirà a capire di che pasta siamo fatti

Si gioca nella cittadina lilibetana. Fischio d'inizio alle ore 16

MONREALE, 1 dicembre –Sarà un impegno molto difficile. Più che una previsione sembra una certezza. Al tempo stesso, però, l'impegno si presenta come entusiasmante. Uno di quelli attesi e carichi di significati.

Marsala Futsal-Villaurea Monreale, in programma domani nello splendido palazzo dello sport della cittadina lilibetana, valevole per l'8ª giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H), ha tutta l'aria di un appuntamento che dirà molto per entrambe le squadre e per il loro prosieguo del campionato.

Per i verdeazzurri di mister Gallo dirà certamente qual è la loro pasta. Se cioè, è lecito iscriversi nel lotto delle squadre di rango o se si dovrà tornare su più miti consigli. Certo è che i confronti con gli azzurri marsalesi sono stati sempre tirati e dispensatori di tante emozioni.

Sarà così pure domani, perchè entrambe le squadre, che gravitano nella zona centrale della classifica (il Marsala è quinto con 11 punti, uno in più del Villaurea Monreale), sanno che hanno davanti l'occasione per cambiare passo e rilanciare il loro campionato, finora fatto di alti e bassi sul piano dei risultati.

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 5-4 sul Drago Acireale, i salesiani, invece, provengono dal pirotecnico 5-5, maturato sabato scorso contro il Mazara Futsal. Entrambe, però godono di buona salute e certamente non risparmieranno nulla nel confronto di domani.

Fra le fila lilibetane occhio soprattutto a Tendero, 23 enne laterale spagnolo, vicecapocannoniere del campionato con 13 gol già realizzati.

Mister Gallo, invece, sul fronte opposto, deve rinunciare agli infortunati Cipolla e Virruso, oltre che agli squalificati La Barbera e Abisso, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo.

Il match verrà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News. Palla al centro alle ore 16. Fischieranno Giuseppe Suriano della sezione di Vibo Valentia e Francesco Azzarà di quella di Reggio Calabria. Cronometrista Bernardo Masaniello della sezione di Palermo.