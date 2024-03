Domani Villaurea Monreale-Marsala Futsal: vittoria obbligatoria per continuare a sperare

Al Paladonbosco partita importantissima contro i lilibetani: servono i tre punti in chiave salvezza

MONREALE, 8 marzo – Il tempo è scaduto: possibilità di alibi o di scuse varie non ce n’è più. I bonus a disposizione sono finiti. Domani, la sfida tra il Villaurea Monreale e il Marsala Futsal ha tutta l’aria di essere una delle ultime chiamate della stagione.

Proprio così: il treno che porta alla salvezza, che i verdeazzurri strameriterebbero, passa dal Paladonbosco e domani farà sosta nell’impianto salesiano, dove arriva la formazione lilibetana, certamente una delle più positive della stagione.

Gli uomini di mister Antonio Gallo e Massimiliano Speciale sanno che la vittoria è un passaggio obbligato se si vuole mantenere la categoria, soprattutto alla luce dei tanti, troppi, punti sprecati nel corso di una stagione ricca di consensi e di congratulazioni, ma finora avara di soddisfazioni, perlomeno sotto l’aspetto della classifica.

Ovviamente, ci sarà da fare i conti con una formazione avversaria che – invece – viene a Palermo per fare punti, dopo la sorprendente sconfitta esterna di una settimana fa al PalaVolcan di Acireale, sconfitta che ha messo in ulteriori difficoltà Abisso e compagni, che, per fin troppo chiare ragioni, speravano in una vittoria dei trapanesi.

Domani, il Villaurea Monreale troverà di fronte una formazione guidata da mister Giacalone agguerrita e desiderosa di far bene, priva di Pellegrino, fermato dal giudice sportivo, ma forte di Jorge Tendero, il pericolo pubblico numero uno, che con i suoi 33 gol realizzati, guida la classifica dei marcatori del campionato di Serie B (Girone H).

Antonio Gallo dovrà fare a meno degli squalificati Nico Giannola e Paolo Scalavino, oltre che del non ancora riabilitato Samuele Musso, ma poco importa. Quel che farà la differenza non sono i nomi, ma la concentrazione e la voglia di far propria la partita, sperando di entrare in campo con quel “killer istinct” che, purtroppo, troppe volte non ha fatto compagnia ai verdeazzurri.

Un inciso: sabato scorso abbiamo tutti ammirato la splendida tifoseria mazarese, rumorosa e numerosa, che ha sostenuto la propria squadra senza un attimo di sosta e con una foga degna di palcoscenici più grandi. Sarebbe bello se il domani il Paladonbosco si riempisse come nei giorni migliori per far sentire tutto l’affetto alla squadra in un momento così delicato della stagione.

La partita, però, per chi non avesse la possibilità di recarsi nell'impianto di via San Domenico Savio, come sempre sarà trasmessa anche in telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner di Villaurea Monreale. Palla al centro alle ore 15. Fischierà una coppi laziale: Andrea Antagonista della sezione di Roma 2 e Manuel Rughetti di quella di Aprilia. Cronometrista sarà David Sparacello della sezione di Palermo.