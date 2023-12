Calcio a 5: Serie C1. Debacle Atletico: il Sant'Isidoro Bagheria vince 6-1 e lascia ultimi i monrealesi

Ripresa insufficiente per i "colchoneros": inutile il gol del momentaneo pareggio di Lo Giudice

BAGHERIA, 9 dicembre - La partita era sentita, la volontà di fare e di fare bene straripava. A parole però, chiunque sarebbe campione: l'Atletico anche oggi si è trovato in difficoltà, non riuscendo a superare l'ostacolo Sant'Isidoro Bagheria.

Le due squadre chiudevano la classifica all'alba della 10a giornata di campionato, la penultima del girone d'andata. Con questa vittoria, i bagheresi si allontanano dalla zona pericolosa, lasciando l'Atletico mestamente solo in ultima posizione.

Il possesso palla della sfida è stato prettamente a favore dei "colchoneros": il Bagheria è stato più cinico nella prima parte della gara, per poi assumere il controllo delle sterili offensive dei ragazzi di Macaluso.

Quando mancano dieci minuti al termine della prima frazione, i padroni di gara sbloccano il risultato con la rete confusa di Poma, abile a trovare la deviazione giusta per portare in vantaggio i suoi. Qualche secondo dopo, grazie ad un pregevole assist di Pasta, Francesco Lo Giudice ritrova la gioia del gol, concludendo con un sinistro preciso e mortifero una bella azione di risposta degli ospiti. Sembrava il momento giusto per l'Atletico, ma un'altra disattenzione difensiva ha regalato la rete del 2-1 a Disalvo, abile a concludere verso la porta di Costanzo dopo una palla rubata da parte del suo compagno Losanno.

La ripresa doveva vedere un altro Atletico, ma i ragazzi di Macaluso non scendono più in campo. Il Bagheria dilaga, trascinato da Poma, che troverà in rapida successione il 3-1 e il 4-1, per suggellare la sua tripletta. Prima della metà del secondo tempo, i bagheresi si portano addirittura sul 6-1: prima Losanno sporca un corner a favore verso la porta di Costanzo per il 5-1, poi Sardina conclude in maniera perfetta un altro contropiede biancorosso.

Triplice fischio e tanta rabbia per i monrealesi. Gli sguardi cupi dei "colchoneros" sono tipici di coloro che sanno di aver fallito una grande occasione. Non se lo vorranno far ripetere settimana prossima: al PalaCanino è infatti atteso il Palermo C5, per concludere un girone d'andata finora stregato per gli uomini di Natale Macaluso.