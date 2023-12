Calcio a 5: Serie C1. Ultima gara del girone d'andata per l'Atletico: al PalaCanino arriva il Palermo C5

Dopo le prime deludenti 10 gare, la squadra monrealese cerca di ritornare sui suoi passi per sperare nella salvezza

MONREALE, 15 dicembre - Meglio tardi che mai, direbbe un proverbio. In realtà, battere un colpo, in questo difficile campionato di Serie C1, si è rivelato un'impresa ardua, seppur potenzialmente alla portata del gruppo allestito dalla società rossoblu.

Anche contro il Sant'Isidoro Bagheria è stato mancato l'appuntamento con la vittoria: nella sfida salvezza, la sconfitta contro i bagheresi complica a dismisura i piani dei ragazzi "colchoneros". Si sa, è nella natura dell'Atletico, ma più passano le settimane, più c'è incertezza riguardo alla sorte della squadra per questa stagione.

Ultima chiamata per questo girone d'andata: al PalaCanino, domani, sabato 16 dicembre, giungerà il Palermo calcio a 5. I rosanero, che portano sul petto lo stemma della più famosa società di calcio a 11, sono oramai un habitué della Serie C1, essendo tra le squadre più esperte e consolidate della categoria.

Già da diversi anni svolgono il ruolo di scheggia impazzita: non lottano apertamente per il titolo, ma sono una formazione rognosa in grado di mettere in difficoltà chiunque. Per l'Atletico, però, questo curriculum non deve spaventare.

I jolly a disposizione sembrerebbero essere quasi giunti al termine: fare punti domani significherebbe ricevere una bella boccata d'ossigeno in vista del girone di ritorno. Appuntamento quindi alle ore 17 al PalaCanino: la partita sarà visibile anche sulla pagina Facebook della società. I direttori di gara saranno Francesco Santangelo della sezione di Trapani e Nicola Savì di quella di Palermo.