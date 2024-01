Calcio a 5: Serie C1. Macaluso illude l'Atletico: l'Akragas vince in rimonta 3-1

Una partita equilibrata e giocata alla pari da entrambe le squadre, ma a spuntarla sono gli agrigentini

AGRIGENTO, 13 gennaio - Non inizia nel migliore dei modi il 2024 dell'Atletico Monreale, sconfitto in casa dell'Akragas Futsal. La squadra monrealese, dopo la lunga trasferta, è andata vicina quantomeno ad ottenere il pareggio, ma due zampate finali dei padroni di casa hanno deciso l'incontro.

Il primo tempo è stato molto scorrevole dal punto di vista del gioco: le squadre non si sono mai limitate. Nei 20 minuti iniziali, l'Akragas ha avuto una percentuale di possesso palla più alta, ma l'Atletico si è fatto vedere più volte dalle parti del portiere avversario.

Il risultato, infatti, viene stappato proprio dagli ospiti, con la deviazione decisiva di Roberto Macaluso su un cross rasoterra provenuto dalla destra, a 7 minuti dalla fine del primo tempo. L'Akragas non subisce il colpo psicologico, rimandando l'assalto del pareggio alla seconda frazione, risultando pericoloso solo in occasione di un errore a porta vuota di Sirone proprio prima della fine del primo tempo.

Nei secondi venti minuti, i "giganti" cominciano a pressare la porta di Tony Costanzo, perfetto fino al momento del gol dell'1-1, segnato dal bomber dei padroni di casa Sirone. Il 10 agrigentino va al tiro da posizione defilata, traendo in errore l'estremo difensore avversario, a 9 minuti dalla fine della partita.

L'Akragas, dopo un ulteriore all-in, non riesce a bucare un'altra volta l'Atletico, che viene fuori molto bene e comincia ad avere diverse palle gol: il nuovo acquisto Vincenzo Sgarlata prende addirittura per ben due volte il palo.

A 100 secondi dal termine, poi, i padroni di casa passano in vantaggio nel momento più difficile della loro gara: rimessa dal fondo del portiere agrigentino Costantino e palla che arriva perfetta per la volée a Sirone, che si coordina al meglio e batte Costanzo.

L'Atletico tenta la carta del quinto d'attacco, ma nulla di fatto: in un'azione di contropiede, inoltre, Spaziani trova la rete del 3-1. Finisce così la sfida dello Sport Village: altra occasione sprecata per i "colchoneros", che adesso iniziano a sentire la pressione della zona calda della classifica. L'occasione per reagire arriva subito: al PalaCanino, sabato prossimo, 20 gennaio, arriva l'Athletic Club Palermo.