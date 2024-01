Calcio a 5: Serie C1. Obiettivo tre punti: scontro salvezza tra Atletico ed Akragas

I monrealesi sono attesi dalla trasferta più lunga e insidiosa del calendario. Fischio d'inizio domani alle ore 17

MONREALE, 12 gennaio - Anno nuovo, vita nuova, diceva un proverbio. Osservando il trend delle ultime settimane "colchoneros" prima della pausa, possiamo ovviamente dire che un'inversione di marcia serve.

L'Atletico non viene da partite fortunate, è vero, ma la classifica racconta di una squadra che, nonostante un gioco brillante a sprazzi, non ha altro da difendere che l'ultima posizione in classifica.

Il 2024 deve essere l'anno della ripartenza "colchoneros", abili nel recuperare terreno nella seconda parte di stagione. Il cammino dell'Atletico nel nuovo anno inizia in casa dell'Akragas Futsal, allo Sport Village di Agrigento. La trasferta più lunga e stressante del torneo è resa ancora più logorante dal fatto che è, in maniera indissolubile, un vero e proprio scontro diretto.

L'Akragas attualmente è a 10 punti in classifica, 3 in più rispetto all'Atletico. In mezzo, vi è il Sant'Isidoro Bagheria, fermo a 9 lunghezze. Solamente l'ultimo posto in classifica condanna alla retrocessione, mentre penultima e terzultima si sfideranno nel temibile playout.

All'andata è finita 5-4 per gli agrigentini in casa dei monrealesi, al PalaCanino di Altofonte. I giganti sono riusciti a rimontare il parziale di 3-0 in favore della squadra di mister Macaluso, grazie ad un'incredibile secondo tempo. Una beffa atroce per i "colchoneros", che dopo un girone d'andata stentato, gridano vendetta per quei punti persi più per demeriti loro che per meriti (comunque grandi) degli avversari.

Il fischio d'inizio, comunque, è fissato per le ore 17 di domani sabato 13 gennaio, allo Sport Village di Agrigento. La gara, che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della stagione di entrambe le squadre, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società monrealese. Gli arbitri della sfida saranno Riccardo Portoghese della sezione di Catania e Giovanni Allibrio di quella di Siracusa.