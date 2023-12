Calcio a 5: Serie C1. Ultima gara del 2023 per l'Atletico Monreale: servirà l'impresa contro lo Sporting Alcamo

Gli alcamesi sono tra le squadre più forti del girone, ma i "colchoneros" sanno come metterli in difficoltà

MONREALE, 22 dicembre - Sarà l'ultima sfida di questo magico 2023 per l'Atletico Monreale. Un anno pieno di emozioni, di gioia e di vittorie, culminato con la conquista della Coppa Sicilia qualche mese fa.

Nonostante un impatto poco gentile con la nuova categoria, la squadra di mister Macaluso cercherà in tutti i modi di difendere la sua C1, partendo già da quella che sta diventando pian piano la legge del PalaCanino: nelle ultime tre gare interne, sono arrivati gli unici 7 punti in cascina dei monrealesi.

La gara contro lo Sporting Alcamo non rappresenta solamente la fine degli impegni "colchoneros" nell'anno solare, ma è anche la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C1. Uno strano ossimoro, che si sposa con uno tra i proverbi più comuni: "ogni fine non è altro che un nuovo inizio".

L'Atletico è in cerca di questo nuovo inizio già da inizio stagione, da quando ha debuttato in questa categoria. L'esordio è avvenuto proprio contro lo Sporting Alcamo: nonostante il punteggio di 5-2 in favore degli alcamesi, i "colchoneros" hanno messo a dura prova una tra le squadre più forti della competizione.

La classifica parla chiaro: assieme al CUS Palermo, lo Sporting Alcamo è la capolista del torneo, con 24 punti conquistati nelle prime 11 partite. Sembra un'impresa estrema per l'Atletico, ma la squadra ha spesso dimostrato che il calcio non è proprio una scienza esatta.

Appuntamento fissato quindi al PalaCanino di Altofonte alle ore 17, per chiudere al meglio questo comunque magico 2023. I direttori di gara saranno Tullio Graziano della sezione di Palermo e Antonio Spagnolo di quella di Trapani.