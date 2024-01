Calcio a 5: Serie C1. Atletico in cerca di risposte contro l'Athletic Club Palermo

La sfida del PalaCanino sarà una delle ultime possibilità per i monrealesi di fare punti

MONREALE, 19 gennaio - Passano le giornate e i punti a disposizione cominciano a terminare. L'Atletico Monreale continua ad avere su di sé un fardello che pesa sempre più: cercare di mettere a segno risultati utili per scampare il pericolo retrocessione.

Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l'Akragas, adesso al PalaCanino arriverà l'Athletic Club Palermo, l'ex Resuttana San Lorenzo.

I rosanero sono tra le squadre più pericolose del campionato: non perdono dal 9 dicembre, ma sono stati fermati per due occasioni di fila sul pareggio per 1-1. Una squadra che tende a dominare la partita, ma senza mai avere il cinismo per chiuderla, rischiando sempre di farsela scappare nei minuti finali.

L'Atletico, però, non deve pensare a chi ha davanti: deve solo regalarsi un'ora di spettacolo, sperando che questo basti per muovere la classifica. Appuntamento quindi ad Altofonte, al PalaCanino, fischio d'inizio alle ore 17:30. Gli arbitri della sfida saranno il signor Spallino della sezione di Palermo e il signor Martinico di quella di Marsala.