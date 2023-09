Calcio a 5: Coppa Italia C1. Atletico, niente impresa: il CUS vince anche al ritorno

Partita a senso unico che finisce 7-2. I biancorossi escono dalla Coppa Italia di categoria

ALTOFONTE, 2 settembre - Poco da dire e poco da fare. L'Atletico Monreale deve ancora fare i conti con la nuova categoria che, molto probabilmente, avrà come protagonista assoluta dell'annata la squadra che anche oggi è uscita con la vittoria tra le mani: il CUS Palermo. Altra vittoria larga dei ragazzi cussini, altra delusione per i "colchoneros".

Stavolta non c'è stata neanche la minima illusione: il Cus è subito partito a mille, rendendo i primi 20 minuti dell'Atletico nel PalaCanino un incubo. A mettere subito le cose in chiaro è stato Guarino, che dopo qualche secondo ha già timbrato il cartellino. Subito seguito dal raddoppio di Romano e dalla rete in spaccata di capitan Miranda, il Cus è già avanti di tre reti quando il tabellino del PalaCanino segna che mancano ancora 16 minuti alla fine del primo tempo.

L'Atletico prova ad avere una reazione, ma ad ogni errore corrisponde un contropiede per i cussini: è così che arriveranno, dopo qualche minuto, i gol del 4-0 e del 5-0, di Giannola e Minnone. Nelle fasi finali del primo tempo, c'è spazio per la gloria personale per Massimiliano Pasta, che trova il primo gol con la maglia dell'Atletico, sfruttando un pallone capitato per caso in area di rigore dopo un corner battuto da Alessandro Lucchese. Il numero 11, che oggi compie gli anni, dopo l'assist prova anche a cercare la rete, infilandosi nell'area di rigore avversaria quando manca meno di un minuto al termine del tempo effettivo della prima frazione.

Il portiere avversario Misuraca lo colpisce, concedendogli un calcio di rigore che, però, sparerà a lato. Nel secondo tempo il ritmo è più disteso: l'Atletico si chiude e riesce a salvaguardare meglio la propria porta, nella quale si scambiano il compito di estremo difensore Di Liberto e Curcio. Il primo, alla prima esperienza in Serie C1, ha dato prova del suo valore, sventando tante occasioni che potevano rendere il passivo più pesante.

La ripresa vede un Atletico più pimpante, ma le gambe sembrano ancora non collegarsi al 100% con la testa: arriverà la rete di Giovanni Salamone, già a due marcature in due partite, aiutato da una deviazione che trafigge il portiere avversario. Il Cus però, aumenterà il vantaggio, prima con una punizione di Leto e poi con un'azione da solista pregevole di Guarino. La coppia di direttori di gara Suriano-Graziano fischia la fine della partita e dell'avventura, molto abbozzata, dell'Atletico nella Coppa Italia C1. Adesso, il focus dei monrealesi sarà tutto per il campionato, che inizierà il prossimo sabato, 9 settembre, con la sfida contro lo Sporting Alcamo.