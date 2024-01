Un brutto Villaurea Monreale si piega al Barcellona Futsal

Al PalAlberti finisce 9-5 per i padroni di casa, al termine di un match denso di errori

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 27 gennaio – Al PalAlberti comincia male e finisce peggio. Un Villaurea Monreale lontano parente di quello visto un settimana fa ad Adrano, torna a casa con nove gol sul groppone e con tanti interrogativi da risolvere.

Il Barcellona Futsal si impone per 9-5 con merito, approfittando della giornata nera degli ospiti che probabilmente hanno dato vita alla partita più brutta della stagione, nella quale gli errori sono stati troppi, alcuni dei quali anche abbastanza evidenti.

Difficile ottenere punti con queste premesse, anche perché il Barcellona non ha regalato nulla ed anzi ha trasformato in oro tutto ciò che gli avversari hanno concesso.

In una giornata nera per i colori verdeazzurri la ciliegina sulla torta ce l’hanno messa gli arbitri. Attenzione, un premessa è d’obbligo: il Villaurea Monreale non ha perso per gli arbitri. Nessuno vuole trovare degli alibi, ma la direzione della coppia lombarda è stata davvero imbarazzante. Immaginiamo che se dovessero decidere di non arbitrare più, nessuno si butterebbe dl ponte del Baby Luna.

Più che su questo particolare, però, occorrerà concentrarsi sui motivi che hanno determinato questa debacle esterna in quel di Barcellona, al cospetto di una diretta concorrente nella lotta per la salvezza, nella quale poche sono state sinceramente le cose da salvare. Fra queste la vena realizzativa di Samuele Musso, autore di un tripletta, che non ha potuto ulteriormente impinguare il suo bottino personale perché ha trovato sulla sua strada Mathias Morel, il validissimo portiere barcellonese. Per la cronaca va detto che le altre due reti dei verdeazzurri sono state realizzate d Nico Giannola e da Paolo Scalavino.

Adesso ci sarà da fare reset, anche perché il calendario propone una settimana di stop che capita a fagiolo. Alla ripresa al Paladonbosco arriverà l’Arcobaleno Ispica, altra diretta concorrente nella lotta per la salvezza che si fa sempre più intricata ed aperta a tante soluzioni. Occorrerà ben altro atteggiamento, ben altra cattiveria. Insomma, occorrerà il Villaurea Monreale, quello che ha tutti i numeri per vivere una seconda parte di campionato senza patemi e senza affanni.