Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico non regge il colpo: il 3M vince 8-4 e complica i piani salvezza dei ''colchoneros''

Partita equilibrata fino ai minuti finali, dove i "colchoneros" pagano degli errori fatali

ALTOFONTE, 3 febbraio –Un'altra sconfitta per l'Atletico Monreale, sconfitto a domicilio dal 3M Calcio a 5. Una gara gagliarda dei ragazzi di mister Macaluso almeno per 35 dei 40 minuti di gioco: la stanchezza e la poca lucidità hanno portato ad errori che sono risultati fatali nel punteggio finale.

La partita viene sbloccata proprio dai padroni di casa: dopo qualche minuto dall'inizio della gara, Vincenzo Sgarlata trova l'angolino basso per battere Giglio dopo un'azione di contropiede perfetta. Il 3M accusa il colpo, ma riesce a ritornare in partita grazie alla rete di Runfolo al 10', che finalizza un traversone sul secondo palo. Poco dopo, su calcio di punizione, Calvaruso conferma il fatto di essere il miglior marcatore del campionato, bucando un ottimo fino a quel momento Tony Costanzo. Il primo tempo stava per concludersi con una situazione di vantaggio per gli ospiti, ma il tiro libero di Lo Giudice rimette tutto pari.

La ripresa parte benissimo per i "colchoneros", che trovano il 3-2 grazie ad un gol di rapina di Marco Gentile che segna il suo primo gol stagionale. I minuti scorrono e i ragazzi di mister Macaluso assaporano l'odore della possibile vittoria, ma il 3M riporta i monrealesi sulla terra, segnando il gol del pareggio con un autogol sfortunato di Norfo e passando in vantaggio poco dopo con un gol di Calvaruso su contropiede.

L'Atletico commette anche cinque falli e concede un tiro libero agli avversari, segnato da Molinaro, a 7 minuti dalla fine. Macaluso accorcia le distanze per i "colchoneros", ma il gol del numero 9 è solo una tenera illusione: il 3M segnerà altri tre gol (due di Calvaruso e uno di Molinaro) con copione uguale, vista la porta sguarnita dei padroni di casa che hanno tentato il tutto per tutto con il quinto d'attacco.

Finisce quindi 8-4 per il 3M, trascinato dal solito Calvaruso e da un assetto di squadra solido e compatto. Tante le ferite da leccare per l'Atletico, che per la prossima partita (il 10 febbraio contro il Bonifato Alcamo) avrà fuori Sgarlata per infortunio e Norfo, espulso a fine gara, fuori per squalifica.