Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico è duro a morire: grande vittoria ad Alcamo per 4-3 contro il Bonifato

I ragazzi di mister Macaluso rimangono attaccati al treno salvezza

ALCAMO, 10 febbraio - "Finché l'aritmetica non ci condannerà, noi ci crederemo". Le parole di mister Macaluso adesso risuonano nei meandri del PalaGrimaudo, teatro della prima vittoria stagionale dell'Atletico Monreale in trasferta.

Vittima il Bonifato Alcamo Futsal, adesso completamente risucchiato nella lotta per non retrocedere. La squadra di mister Macaluso ha approcciato nel modo giusto la partita, rimanendo in campo nei momenti difficili e sapendo aggredire perfettamente e in maniera cinica in quelli dove invece il pallino del gioco era nelle sue mani.

Lo dimostra il fatto che i "colchoneros" dopo 36 secondi sono già in vantaggio con la rete del solito Macaluso, che modifica verso la porta la traiettoria di un tracciante di Pillitteri. Al 10' di gioco raddoppia Lo Giudice, con un grande sinistro dei suoi. Il migliore in campo per i neroverdi è il portiere Coppola, autore di diverse ottime parate.

Gli alcamesi ritornano in gara dopo la rete di Lo Giudice, cercando di trovare spazi nella ben piazzata difesa monrealese. In una delle incursioni di Stabile, il numero 2 viene toccato da Macaluso dentro l'area di rigore: il 'penalty' neroverde viene però sventato da Stefano Di Liberto, giovane portiere classe 2006 dei monrealesi, chiamato a sostituire l'infortunato Costanzo e lo squalificato Norfo.

Il rigore fallito da Butera dona però ancora più carica agli alcamesi, che nei secondi finali del primo tempo riescono finalmente a bucare un fino a lì perfetto Di Liberto.

L'Atletico va a riposo con il risultato di 2-1 a favore: il gol subito alla fine del primo tempo non destabilizza i ragazzi di Macaluso, maturati da questo punto di vista rispetto alle prime uscite della stagione.

Nei primi 10 minuti del secondo tempo, l'Atletico trova le reti del 3-1 e del 4-1: entrambe portano la firma di Lo Giudice, che serve due assist prima a Salamone (con il quale conclude un grande uno-due) e poi a Pillitteri, che trova la prima gioia in maglia "colchoneros", concludendo un contropiede propiziato dal pressing del 10.

È qui che i monrealesi si rilassano, e rimangono in piedi grazie alle grandi parate di Di Liberto. Gli alcamesi accorciano le distanze quando mancano 7 minuti alla fine, grazie all'inserimento di Butera, per poi dimezzare lo svantaggio a 2 minuti dal termine con la rete di Eterno, più veloce di tutti a ribattere in rete dopo una mischia confusa al centro dell'area degli ospiti.

Il Bonifato non prova il quinto d'attacco e rinuncia ad un pressing asfissiante: l'Atletico gestisce la palla e guadagna i primi tre punti della sua stagione in trasferta. I monrealesi battono un colpo, rispondendo presente nella lotta per la salvezza.

La prossima sfida dei "colchoneros" sarà fra due settimane, sabato 24 febbraio, contro una delle squadre più temibili del campionato, il CUS Palermo, al PalaCanino di Altofonte.