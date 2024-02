Calcio a 5: Torneo delle Regioni. La Sicilia difenderà il titolo di campione d’Italia con il monrealese Daniele Sciortino

L’appuntamento è in programma in Calabria dal 24 aprile al 1° maggio

PALERMO, 11 febbraio – Con il sorteggio effettuato a Coverciano nei giorni scorsi, inizia ufficialmente l'avventura delle rappresentative siciliane di calcio a 5 nel Torneo delle Regioni.

La dea bendata è' stata benevola con la Sicilia: le 4 rappresentative (Under 15, Under 17, Under 19 e femminile) affronteranno il Molise, la Liguria e la Sardegna in un torneo delle regioni che quest'anno si svolgerà in Calabria dal 24 aprile al 1° maggio e che vedrà la Sicilia difendere il titolo di campione d'Italia.

La grande novità di quest'anno è però rappresentata da Daniele Sciortino. Il tecnico monrealese, già collaboratore tecnico delle rappresentative, è stato promosso e gli è stato affidato l'arduo compito di difendere il titolo di campione d'Italia, conquistato l'anno scorso in terra veneta. Maximiliano Birchler, a capo del calcio a 5 siciliano e Sandro Morgana Presidente della Lnd Sicilia non hanno avuto nessun dubbio nell’affidare l'Under 19 a Sciortino, riconoscendo in lui l'uomo giusto per difendere un titolo conquistato contro ogni pronostico lo scorso anno in Veneto.

Lo staff tecnico e' completato da Fabio Valera (l'anno scorso tecnico vittorioso con l'under 19) sulla panchina dell'under 17, Cristian Terranova sull'under 15 e Nicola Fama' sulla panchina della rappresentativa femminile. A capo dell'area Tecnica ci sarà sempre Nello Cavarra ed a completare lo staff tecnico sono stati chiamati il preparatore atletico Leo Curreri ed il collaboratore Alessio Cassarino.