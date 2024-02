Calcio a 5: Serie B. Domani Città di Gela-Villaurea Monreale: nessuno guardi la classifica

Delicata trasferta in terra nissena per la formazione verdeazzurra

MONREALE, 16 febbraio – Guai a guardare la classifica. Guai a pensare di dover giocare con l'ultima della graduatoria. Quella di domani a Gela, contro la squadra locale, volendo usare un'espressione magari abusata, sarà a tutti gli effetti una “finale”.

Domani è in programma una trasferta di grande delicatezza che il Villaurea Monreale dovrà affrontare con il massimo della concentrazione di fronte al Città di Gela, fanalino di coda del campionato, ma, soprattutto in casa, formazione da prendere con le molle.

In palio, in questa 16ª giornata, non ci sono soltanto i tre punti, ma siamo convinti che dal confronto di domani passi una fetta importante della salvezza dei verdeazzurri. I risultati nelle ultime giornate non sono stati esaltanti e la necessità di impinguare il proprio bottino si fa sempre più impellente.

Ecco perchè a fare la differenza sarà senza ombra di dubbio la testa. Sarà l'atteggiamento a dire chi vincerà la sfida dal PalaLivatino. Una sfida che se si concludesse con i tre punti in tasca per i ragazzi di mister Gallo, contribuirebbe in maniera decisiva ad imboccare con decisione la strada della salvezza.

L'impianto gelese è molto bello e sarà certamente la giusta sede di una sfida che si annuncia elettrizzante.

Il tecnico salesiano recupera Paolo Scalavino, che ha smaltito i postumi dell'infortunio patito due settimane fa a Barcellona Pozzo di Gotto, ma perde Samuele Musso, alle prese con l'influenza e Lino Marotta, che per motivi di studio ha dovuto lasciare. I dodici che andranno in distinta, però, sono tutti carichi consapevoli di come occorra il miglior Villaurea Monreale per non tornare a casa a mani vuote.

Il match come di consueto sarà trasmesso in telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 16. Fischierà una coppia toscana: Simone Scifo della sezione di Firenze e Denald Rudaj di quella di Pistoia. Cronometrista Paolo Lorenzo Ferrara della sezione di Catania.