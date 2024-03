Domani Mazara Futsal-Villaurea Monreale: servirà un’impresa

La logica regala i favori del pronostico ai padroni di casa, ma “hai visto mai…?”

MONREALE, 1 marzo – Parliamoci chiaro: servirà un’impresa. Se il Mazara Futsal è l’unica squadra d’Italia imbattuta in tutti i principali campionati di calcio a 5 della Penisola un motivo ci sarà.

Una compagine che ha dimenticato presto di essere una matricola e che altrettanto presto ha imposto un passo veloce, che l’ha portata al primato in classifica.

Domani la formazione ottimamente allenata da Enzo Bruno sarà quella con cui se la vedrà il Villaurea Monreale, nel match valevole per la 18ª giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H). Un impegno certamente improbo per Abisso e compagni, che oltretutto andranno a giocare in un palazzetto che, alla luce degli ottimi risultati fin qui arrivati dai propri beniamini, si trasformerà presto in un fortino. Ci sono tutte, quindi, le condizioni per vivere una partita elettrizzante, che sarà bene affrontare con la determinazione e la “cattiveria” (sportiva, of course) dei giorni migliori se si vorranno avere speranze di tornare al Paladonbosco con qualche punto in saccoccia.

Già, i punti. Finora sono stati quelli che più hanno destato preoccupazioni alla società salesiana, considerato che, per il resto, di motivi per dolersi ce ne sono stati pochi, visto il gioco sempre gradevole espresso della squadra. Un gioco che ha permesso ai verdeazzurri di raccogliere consensi e spesso applausi, ma che poi, purtroppo, non si è tradotto nel bottino di punti che la squadra avrebbe meritato e che avrebbe portato ad una situazione di classifica diversa da quella attuale.

Mister Gallo dovrà fare a meno degli infortunati Musso e Giannusa, ma recupera capitan Abisso, cui certamente toccherò il compito di guidare i compagni di fronte alla lanciatissima capolista. All’andata finì con un pirotecnico pareggio per 5-5, al termine di un match ricco di emozioni.

L’incontro, come di consueto, anche domani sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 16. Fischierà una coppia calabrese: Giuseppe Suriano della sezione di Vibo Valentia e Francesco Azzarà di Reggio Calabria. Il cronometrista sarà Gaspare Giarratano della sezione di Agrigento.