Calcio a 5: Serie C1. È la partita dell'anno: l'Atletico si gioca la salvezza diretta contro il Palermo C5

Di fronte ai rosanero servirà mantenere il quart’ultimo posto che significherebbe permanenza in C1

MONREALE, 22 marzo - Ciò che sembrava solo una lontana utopia, nel corso delle ultime settimane è diventato sempre più tangibile. L'Atletico ci crede davvero ed è a 40 minuti dalla salvezza diretta e dal mantenersi anche per il prossimo anno in Serie C1.

Dopo 4 vittorie nelle ultime 5 partite, ai "colchoneros" basterà solamente non farsi recuperare un punto dal Sant'Isidoro Bagheria, sconfitto all'ultimo secondo sabato scorso.

I bagheresi saranno impegnati contro il San Vito Lo Capo, mentre la squadra di mister Macaluso dovrà vedersela contro il Palermo C5 al Paladonbosco. Alle ore 17 partiranno tutte le partite del Girone A del campionato di Serie C1: ci sono gli ultimi verdetti da stabilire e i "colchoneros" sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere.

Il Palermo C5, dal canto suo, ha già raggiunto l'obiettivo zona playoff: per confermare la sua presenza agli spareggi promozione deve esserci una differenza minore di 10 punti tra lo Sporting Alcamo e il 3M (attuali seconda e terza classificata, distanti 8 punti l'una dall'altra).

Il destino dei rosa non è quindi più nelle loro mani: la partita di domani sarà quindi una come le altre per loro, mentre per l'Atletico sarà una sfida vitale per mantenere il suo posto nella categoria anche per il prossimo anno.

Appuntamento quindi alle ore 17 al Pala Don Bosco: la partita sarà trasmessa dalla pagina Facebook della società monrealese. Arbitreranno David Sparacello della sezione di Palermo e Michele Merlino di quella di Messina.