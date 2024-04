Villaurea Monreale, tutto in 80 minuti

Domani match d’andata dei playout salvezza contro i pugliesi de Futsal Noci

MONREALE, 26 aprile – Ottanta minuti di fuoco, 40 in casa, altrettanti in trasferta, salvo eventuali supplementari e calci di rigore. È questa la sfida-thrilling che aspetta il Villaurea Monreale, dopo il raggiungimento dei playout salvezza.

I verdeazzurri se la vedranno domani (ore 15, Paladonbosco) con i pugliesi del Futsal Noci, squadra dell’entroterra barese, che si è piazzata al quart’ultimo posto del Girone G della serie B e che, come il Villaurea, ha pertanto maturato il diritto di disputare gli spareggi salvezza.

Il confronto si articolerà sulla doppia sfida, con match d’andata a Palermo e ritorno, sabato 4 maggio al “PalaIntini” di Noci. Qualsiasi risultati esca fuori, quindi, domani pomeriggio, va letto in quest’ottica. Della squadra pugliese non si sa moltissimo, se non che è una squadra di gamba e dal grande temperamento, che diventa particolarmente temibile in casa.

È chiaro, quindi, che la formazione di mister Gallo, dovrà cercare in tutti i modi di ottenere il miglior risultato possibile in casa, per poi andare a completare l’opera una settimana dopo. Ci sarà, ovviamente, da non lasciare nulla al caso, armarsi di tanto coraggio, senza peraltro perdere la lucidità.

I salesiani si sono allenati duramente nel corso della settimana, sostenendo una proficua seduta pure ieri, giorno del 25 aprile, per farsi trovare pronti a questo importantissimo appuntamento.

Va da sèpalad che sarà importante pure il supporto del pubblico. Ecco perché la società chiama a raccolta i suoi sostenitori, per non far mancare l’affetto e la carica alla squadra.

Il match, comunque, come di consueto, sarà trasmesso in telecronaca diretta sulla pagina facebook di Monreale News, media partener del Villaurea Monreale. Fischio d’inizio alle ore 15.