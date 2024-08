Calcio a 5: Serie B. Ecco il girone del Villaurea Monreale

E' il gruppo H con undici squadre al via: dieci siciliane, una sola calabrese

MONREALE, 7 agosto – Dieci squadre siciliane, una calabrese. Avrà questa fisionomia il girone H del campionato nazionale di Serie B di futsal, ufficializzato ieri dalla Divisione Nazionale calcio a 5, che vedrà ai nastri di partenza pure il Villaurea Monreale.

Si prospetta, pertanto, un campionato a 11 squadre, caratterizzato dalla classica formula secondo la quale una, a turno, osserverà una giornata di riposo.

L’unica squadra che obbligherà la formazione verdeazzurra a varcare lo Stretto di Messina è il Polistena, formazione che gioca nel paese omonimo, in provincia di Reggio Calabria. Le altre compagini calabresi, che in passato hanno fatto parte del raggruppamento H (Blingink Soverato, Casali del Manco, Nausicaa) sono state inserite nel girone G, quello che copre territorialmente l’area Calabria-Puglia.

Vediamolo quindi questo girone. Al via ci saranno: Acireale calcio a 5, Arcobaleno Ispica, Barcellona Futsal, Cus Palermo (neopromossa), Mistral Palermo (nata dalla fusione tra il Città di Palermo e il Mistral Carini), Adrano calcio a 5 (che ha rilevato il titolo dall’Acireale), Marsala Futsal, Polistena, Regalbuto Futsal (proveniente dalla Serie A2 Elìte) e Sporting Alcamo (che ha chiesto ed ottenuto il ripescaggio in Serie B), oltre, naturalmente, il Villaurea Monreale.

Venendo a quest'ultima, va detto che la squadra allenata da Antonio Gallo e Massimiliano Speciale, dopo aver completato nei mesi scorsi la campagna di rafforzamento, a fine mese comincerà la preparazione, in vista del via del campionato che inizierà sabato 12 ottobre.