Calcio a 5: Serie C1. Ecco il girone dell’Atletico Monreale

Aumentano le squadre e le lunghe trasferte: sarà l’anno della verità per i colchoneros

PALERMO, 9 agosto – È stato pubblicato dalla LND Sicilia il Girone A del campionato di Serie C1 di Calcio a 5, dove anche quest’anno militerà l’Atletico Monreale.

La formazione monrealese si è salvata dopo un’incredibile rincorsa nella parte finale della scorsa stagione, e adesso punta a migliorare il piazzamento dell’ultima annata.

I “colchoneros” fanno parte delle 14 formazioni che formeranno il Girone A della C1: oltre ai monrealesi, saranno in lotta per la promozione in B Akragas, Athletic Club, Canicattì, Leonforte, Ficarazzi, Isola, Merlo, Palermo C5, Palermo 89ers, Vigor San Cataldo, San Vito Lo Capo, Sant’Isidoro Bagheria, 3M Calcio a 5.

Aumenta di due il numero delle formazioni rispetto alla passata stagione: oltre alle neo-promosse Ficarazzi e Merlo, si aggiungono alla conta anche tre competitive società dell’agrigentino come Leonforte e Canicattì, oltre che il Vigor San Cataldo, formazione dell’omonimo paese nel Nisseno.

La stagione inizierà a fine agosto, con il turno preliminare della Coppa Italia C1: si attende il sorteggio, che deve essere ancora effettuato, per scoprire l’avversaria dell’Atletico.