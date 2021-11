Corsi di pallavolo alla scuola Margherita di Navarra: li tiene la Primula

Una collaborazione tra l’istituto comprensivo e l’associazione sportiva consentirà la pratica della disciplina nella palestra di Pioppo

MONREALE, 10 novembre – L' associazione sportiva Primula ha dato il via al progetto "Margherita di Navarra" presso la palestra dell'omonimo istituto comprensivo di Pioppo.

L'associazione, in collaborazione con la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi, ha messo in campo i suoi tecnici Alfonso Gurrieri, Michele Di Cristina e Giuseppe Caronna, per lo svolgimento di corsi di pallavolo dedicati ai bambini nati dal 2008 al 2011, frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

L'obiettivo del progetto promozionale è quello di riportare i giovani in palestra e di diffondere la pallavolo nel territorio di Monreale e dintorni. "Dopo un anno di pandemia, i ragazzi ci chiedono di fare sport. La domanda è in aumento ed è doveroso aprire le porte di ogni singola palestra del Comune e non solo" dichiara Cristina Russo, presidente dell’Asd Primula.

"In questo obbiettivo ha creduto la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi che ringraziamo – aggiunge – e che si è subito prodigata a favore dei suoi alunni, affinché tornassero a praticare sport ". I corsi si svolgeranno il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 17.30. È ancora possibile aderire al progetto presentandosi in palestra alle ore 16.