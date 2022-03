Taekwondo, arrivano le medaglie ''tricolori'' per tre ragazzi di San Martino

Sul podio sono andati Gaetano Cirivello, Antonino Cirivello e Giovanni La Mattina

MONREALE, 1 marzo – Risultati di gtrande prestigio per tre giovani ragazzi di San Martino delle Scale, frazione di Monreale: Gaetano Cirivello, Antonino Cirivello e Giovanni La Mattina conquistano tre bellissime medaglie ai Campionati Nazionali di taekwondo tenutisi a Genova il 26 e il 27 febbraio scorso.

Nella categoria -49 KG cadetti oro per Gaetano Cirivello e bronzo per Giovanni La Mattina. Nella categoria -33 KG Antonino Cirivello conquista prima il bronzo e dopo l’argento tenendo alti, quindi i colori siciliani e in particolare della palestra ASD Taekwondo Sport Academy. “Un ringraziamento particolare – dicono i ragazzi – va al maestro Marco Pitti al maestro Francesco Gallitano ed a tutto lo staff della Sport Academy”.