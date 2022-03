Kick boxing, domani a Monreale gli esami per il passaggio di cintura

L’appuntamento si terrà anche il giorno successivo a Corleone

MONREALE, Si svolgeranno domani a Monreale gli esami di passaggio di cintura di Kickboxing. Sono organizzati dal Maestro Vincenzo Zuccaro e dalla Maestra Rosaria Di Gristina del Double Team presso la palestra ASD Play Time.

A presiedere la commissione per lo C.S.A.In. ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, sarà il responsabile regionale di settore Maestro Valerio Piscitello.

Gli esami dalle 10 si terranno il giorno successivo, domenica 27, anche a Corleone in via Don Pino Puglisi presso la sede dell’A.S.D Form.Ma Sport. presente tra gli altri anche l’istruttore Giambruno Cincimino.