Pattinaggio, la monrealese Sofia Arrigo verso i Campionati Nazionali

La qualificazione arriva dopo i tre titoli regionali conquistati nei giorni scorsi ad Acireale

ACIREALE, 10 maggio – Si è svolto nei giorni scorsi il campionato Regionale Freestyle FISR Sicilia, presso la palestra San Luigi di Acireale, valevole per la qualificazione ai campionati nazionali.

Alla competizione la monrealese Sofia Arrigo ha vinto tre titoli di campionessa regionale vincendo tre ori, rispettivamente nelle discipline Speed Slalom, Classic Slalom singolo e Classic Slalom coppia entrando quindi di diritto tra gli atleti che hanno accesso al campionato nazionale.

Già campionessa regionale 2019 e 2021 e interprovinciale nel 2020 e 2022, continua a crescere in questa disciplina, Sofia con la A.S.D. Roller Academy di Marco Rinaldi, a breve volerà quindi a Monza per i campionati nazionali.

Un’esperienza importante nell’anno in cui si festeggia il centenario della FISR, nata proprio in Lombardia nel 1922.