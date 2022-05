Pallavolo: bis di vittorie per la Gi.Ca, gioiscono sia le ragazze che i ragazzi

Prova di forza degli uomini, che battono 3-0 la Pallavolo Partinico. Le donne affondano il Kunos 3-1

MONREALE, 23 maggio - La Gi.Ca fa all-in, sia nella categoria maschile che in quella femminile. Vittoria per entrambe le formazioni contro avversari qualificati negli ultimi incontri disputati, utile a proseguire a grandi passi la rincorsa play-off per la promozione in serie D di volley.

Spettacolare ed entusiasmante gara giocata dalle ragazze alla scuola media Margherita di Navarra fra la Gi.Ca e Kunos Cinisi, formazione militante nel campionato provinciale Palermo, di prima divisione femminile. La Kunos che occupa attualmente il secondo posto in classifica ed è sicuramente una delle squadre piu accreditate per la promozione in D dopo tanti rinvii è venuta a Monreale con evidente intenzione di migliorare la sua seconda posizione in classifica. Infatti una vittoria contro la GICA le avrebbe permesso un importante passo avanti. Alle 16.00 si è dato inizio alla competizione e senza timori riverenziali, si è condotta una gara fatta di micidiali colpi in attacco e in difesa tanto da mettere in difficoltà la squadra avversaria, che ad un certo punto del set si fa tanto intraprendente da condurre il gioco, ma le ragazze della GICA non per niente intimorite rispondono con micidiali bordate sfruttando la sapiente regia della palleggiatrice, brava a distribuire alla squadra invitanti palloni che non creavano difficoltà ad essere attaccati con ferocia. Primo set - combattutissimo - che si è chiuso 26/24.



Nel secondo set viene fuori tutta l’aggressività delle atlete della kunos che sfruttano una defiance della GICA e si aggiudicano il set per 17/25. L’appassionato e partecipato tifo del folto pubblico che ha seguito la GICA, ha spinto le atlete ad incrementare l’aggressività tramutatasi in incontenibili colpi che hanno sgretolato la resistenza delle atlete della Kunos tanto da aggiudicarsi il terzo e quarto set e quindi la gara fra il tripudio generale. I set conclusivi si sono chiusi con i risultati di 25/19 e 25/20. La GICA femminile con questo successo fa in prospettiva un notevole pesso avanti considerato che dovrà recuperare delle gare rimandate per covid, e ciò fa ben sperare.

Prova di nervi anche per i ragazzi della prima divisione che - dopo l'inattesa battuta d'arresto di mercoledì scorso contro termitani della Curreri Farmapiù - riescono a battere la Pallavolo Partinico 3-0 alla Margherita di Navarra. Nulla a che vedere con il gioco spumeggiante mostrato solo domenica scorsa in casa, complice anche un evidente accumulo di fatica per le tre partite giocate in settimana, ma un risultato alla fine che permette di riprendere la marcia di avvicinamento ai play-off per la promozione in Serie D. Il riposo previsto per questa settimana servirà certamente a recuperare quelle energie necessarie per i prossimi incontri.