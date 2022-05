Volley donne, la New Gi.Ca. batte la Tecnocasa e si avvicina alla vetta della classifica

3-0 il punteggio per le monrealesi nel campionato di Prima Divisione, al termine di una bella partita

PALERMO, 27 maggio – Continua con la brillante vittoria per 3-0 sulla Tecnocasa Palermo la marcia di avvicinamento della Newn Gi.Ca. ai piani alti della classifica nel campionato di prima divisione femminile.

La partita era valida come gara di recupero causa covid. Il confronto con la giovane formazione della Tecnocasa si presentava delicato e pieno di insidie perche quella palermitana è una compagine, che pur essendo molto giovane, è dall’indiscusso valore tecnico, perché fresca vincitrice del titolo regionale Under 15 e prossima a disputare le finali nazionali della stessa categoria. Durante la gara si è assistito a fasi di alta tecnica sia individuale, che di squadra.

La gara è stata vinta dalla Gi.Ca. in virtù di una maggiore organizzazione di gioco e soprattutto per la maggiore esperienza delle atlete, che hanno rintuzzato gli attacchi delle avversarie.

I 42 punti subiti nei tre set dalla GiCa la dicono lunga sul valore delle atlete della Tecnocasa di cui di certo sentiremo parlare. Non traggano in inganno i parziali: 18-25 13-25 e 12 –25

I set sono stati tirati e solo la determinazione della GiCa ha permesso di conquistare i tre set. Il merito della GiCa è stato quello di giocare senza cali di tensione e demotivazione, pur avendo di fronte una compagine giovane, conducendo il gioco con autorevolezza e con logiche distribuzioni.

Il recupero di tante partite costringerà la squadra monrealese a giocare costantemente senza la possibilità di un sufficiente tempo di recupero ma sia l’allenatore, Pippo Mirto che le atlete, sono convinti di potere affrontare le altre gare con la stessa determinazione messa in campo nelle partite passate.