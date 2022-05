Volley donne, la New Gi.Ca. vince facile a Bagheria

3-0 per le ragazze di Pippo Mirto contro una compagine solida

BAGHERIA, 29 maggio – Ancora una vittoria per la New Gi.Ca. Monreale, che nella penultima gara del girone di andata del campionato di prima divisione femminile si sbarazza facilmente della Asd Volley Bagheria col punteggio di 3-0 (21-25, 19-25,-10 25).

La squadra monrealese si è dimostrata un rullo compressore, imponendosi sulla compagine bagherese che la precedeva in classifica al terzo posto. Con questa vittoria, adesso la Gi.Ca. aggancia il Volley Bagheria in classifica con 24 punti, ma la stessa la precede per quoziente set perchè la squadra allenata da Pippo Mirto viene penalizzata per un set perso in più, al quale si aggiunge il grosso rammarico per avere perso a tavolino contro la squadra palermitana Auto Sistem per non aver inserito tre Under, come previsto dal regolamento.

Questi tre punti che sono stati revocati alla Gi.Ca nell’economia della classifica adesso fanno la differenza e pesano molto. Ed è per questo che le atlete della GIca stanno giocando con determinazione e rabbia. “Ciò dice – il presidente Carlo Giannetto – dà una immensa energia che lascia ben sperare per proseguo del campionato e della poul promozione2.

Ancora una compagine giovane ma che ha creato delle difficoltà alla GICA facendo intravedere tutte le caratteristiche tecniche e tattiche del suo esperto allenatore che ha saputo fare acquisire dall’ala quarantennale esperienza dei gesti tecnici propri della vera pallavolo.