Volley, i ragazzi della Gi.Ca. vincono a Terrasini: operazione aggancio riuscita

Finisce 3-0, salgono le quotazioni dei monrealesi in chiave promozione

TERRASINI, 30 maggio – Dopo la vittoria delle ragazze, arriva anche quella dei “colleghi” maschi della New Gi-Ca Monreale, impegnati contro la Gs Pallavolo Terrasini, che consente ai ragazzi della compagina del presidente Carlo Giannetto l’aggancio in classifica.

La squadra monrealese, in occasione di questa gara, si è avvalsa anche delle prestazioni di Cristian Pavone che da poco ha sposato lo spirito agonistico e il progetto GiCa mettendo a disposizione della società le competenze acquisite in diversi anni di militanza nei campionati federali in diverse categorie.

Il risultato di 3-0 è confortante perché il valore tecnico dei componenti della squadra terrasinese era di prim’ordine

L’obiettivo del terzo posto momentaneamente è stato raggiunto. Inizia adesso una fase nella quale anche un punto a favore o a sfavore pesa tantissimo quindi azzerata la preliminare di qualificazione ci si appresta a disputare un altro campionato per la promozione in serie D.

In questa nuova fase contano la determinazione, l’attenzione, il coraggio, le doti tecniche e morali, la fame di vittoria che ognuno deve spendere in ogni fase della gara. L’allenatore Renato Corpora afferma di essere fiducioso e sicuro che i suoi ragazzi non deluderanno nè lui, né la società e faranno di tutto per riportarla nei ruoli e categorie che le competono pertanto si aspetta con curiosità la strutturazione e le combinazioni di questa decisiva fase”.