Karate, ottimi risultati per due atleti monrealesi ai campionati regionali

Pierluigi Costa e Filippo Madonia parteciperanno adesso ai campionati italiani

CHIARAMONTE GULFI, 31 ottobre – Risultati lusinghieri per gli atleti della Real Società di Monreale impegnati a Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa, dove si sono conclusi ieri i campionati regionale di karate specialità “Kata”.

I monrealesi Pierluigi Costa e Filippo Madonia, allenati dal maestro Mauro La Grassa si sono classificati rispettivamente al 5° ed al 3° posto in una cornice nella quale si sono misurati i migliori atleti dell’Isola. I due atleti adesso partiranno il prossimo 17 novembre per Torino dove sono in programma i campionati italiani. Il maestro Mauro La Grassa si dichiara sodisfatto della prestazione dei due atleti ed augura loro il più classico “in bocca al lupo” per i prestigiosi impegni futuri”.