Taekwondo, sette medaglie per i monrealesi ai campionati regionali

Sono gli atleti dell’Asd Knock Out

MONREALE, 14 novembre – E’ di sette medaglie il bottino dell' Asd Knock Out di Monreale ha partecipato ai campionati regionali di Taekwondo forme e Para Taekwondo forme, che si sono svolti nello scorso weekend.

A salire sul podio sono statu Federico Ruggeri Nicosia PARA TAEKWONDO (1° classificato)

Miriam D'Agostino under 25 (1^ classificata)

Riccardo Madonia under 25 (1° classificato)

Giulia Giammanco under 21 (1^ classificata)

Dalila Basile under 25 (2^ classificata)

Francesca Miceli under 25 (3^ classificata)

Giorgia Giammanco – cadetti (3^ classificata)

Marco Machi (partecipazione) kids

“Alla loro prima esperienza nella gara di forme - afferma il maestro Gianni Caprera) hanno ottenuto ottimi risultati. Federico nella competizione Para Taekwondo ha mostrato carattere e con la sua determinazione ha vinto nella sua categoria. È un gruppo di giovani affiatati, tenaci che sanno impegnarsi per raggiungere obiettivi. Buone le prospettive. Ci stiamo preparando per i campionati di combattimento che si disputeranno il giorno 26 di questo mese speranzosi di risalire sul podio”.