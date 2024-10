Calcio a 5: Serie C1. Un buon Atletico Monreale deve arrendersi all’Akragas

Gli agrigentini tornano a casa con un 7-4 al loro attivo

ALTOFONTE, 19 ottobre – Finisce 7-4 per gli ospiti al Palacanino la partita dell'Atletico Monreale, che deve arrendersi contro un buon Akragas.

Primo tempo caratterizzato da alta intensità, agonismo e tante occasioni per entrambe le squadre, anche se ad andare avanti per 2-0 è l'Akragas, che è bravo a ripartire e fare male anche grazie alle uscite palla al piede del suo portiere.

Un ottimo Roberto Macaluso, che finalmente sembra aver ripreso l'abitudine del gol, rimette la partita in bilico ma non vengono concretizzate le tante occasioni dei colchoneros, grazie soprattutto ai difensori agrigentini, che si sacrificano su tutti palloni neutraalizzando quasi ogni ripartenza.

Nel secondo tempo cambia poco: le imprecisioni della formazione monrealese fanno andare ancora in gol l'Akragas e non bastano le reti di Pellegrino e Sgarlata (sesto gol stagionale per lui) per far crollare gli avversari.

È 4-7 di fatto il risultato finale di questo match con un Atletico che esce sconfitto ma a comunque a testa alta, riconoscente di aver comunque messo tutto in campo e di aver perso contro un avversario piu forte e organizzato. Testa dunque subito alla prossima trasferta contro il Merlo, senza piangere sul latte versato. I ragazzi di mister Macaluso sono consapevoli del loro potenziale e faranno di tutto per vincere.