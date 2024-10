Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale vuol dimenticare l’Akragas e tornare alla vittoria

Sabato gli uomini di Macaluso se la vedranno con il Merlo calcio a 5 al Tocha Stadium

MONREALE, 24 ottobre- C'è tanta amarezza in casa Atletico per le ultime due sconfitte, specialmente per l'ultima in casa contro l'Akragas, in cui è mancata giusto un po’ di cattiveria.

Ma la società Monrealese guarda avanti e la prossima squadra a farsi trovare sul suo cammino nel prossimo match valido per la sesta giornata è il Merlo Calcio a 5, squadra neopromossa in questa categoria, reduce da una sconfitta per 7-5 contro il Palermo Futsal e momentaneamente al nono posto in classifica a 6 punti, tre in meno rispetto l'Atletico.

La partita andrà in scena sabato, alle 17, al Tocha Stadium e sul sintetico, motivo per cui i ragazzi di mister Macaluso hanno lasciato il Palacanino per questa settimana allenandosi al CUS Palermo in campi equivalenti a quelli che troveranno sabato.

Bisognosi di replicare quello che è stato fatto nelle prime tre giornate di campionato, i "colchoneros" proveranno a sorprendere gli avversari nonostante la lunga lista di infortunati per difendere il distacco (nemmeno così proibitivo) in classifica. Gli arbitri assegnati sono: Vincenzo Cambria e Giuseppe Bargione. Al cronometro Francesco Salvatore Suriano.