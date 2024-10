Calcio a 5: Serie C1: l'Atleitco Monreale sconfitto al Tocha Stadium dal Merlo

Finisce 3-2 per i palermitani. Adesso la sosta per riordinare le idee

PALERMO, 26 ottobre – Partita stregata quella che si è disputata oggi: finisce 3-2 al Tocha Stadium per il Merlo, anche se è l'Atletico a sbloccare il match con il gol di Matteo Ferrante.

Dopo tante occasioni create da entrambe le squadre, è la formazione di mister Gallo a ribaltare ed andare sul 2-1, complice anche qualche sbavatura difensiva. Nel secondo tempo la partita è bellissima, condizionata da alta aggressività ed agonismo, con continui cambi di fronte, ma mentre l'Atletico non riesce a buttare la palla in rete, il Merlo mette in difficoltà un buonissimo Toni Costanzo.

Ciccio Lo Giudice rimette la partita in bilico sul 2-2 ma non basta, la formazione palermitana dopo pochi minuti segna il 3-2. L'assedio finale dei colchoneros non porta a recuperare il risultato, con la fortuna che in questa gara raramente è girata a favore.

È 3-2 infatti il risultato finale, con i ragazzi di mister Macaluso che escono dal campo delusi, consapevoli del fatto che il risultato poteva tranquillamente essere ben diverso. C'è amarezza dunque, ma il tempo è dalla parte dei monrealesi visto che la sosta può dare al tecnico e ai ragazzi l'opportunità di schiarirsi le idee e trovare quella continuità che li aveva accompagnati nelle prime tre giornate. Dopo la sosta, testa subito alla prossima e lunga trasferta contro il San Cataldo programmata per il 9 novembre.