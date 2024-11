Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale a San Cataldo vuol vendere cara la pelle

Risultati altalenanti finora per gli uomini di Macaluso: tre vittorie consecutive, poi tre sconfitte

MONREALE, 8 novembre – "È la dura legge del gol" cantavano gli 883, con un Atletico che infatti spesso crea ma non finalizza (la partita contro il Merlo ne è l'ennesima prova) e subisce le ripartenze avversarie.

Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, sono arrivate tre sconfitte di fila contro Palermo, Akragas e Merlo e la prossima lunga e faticosa trasferta contro la PGS Vigor San Cataldo non fa dormire sonni tranquilli al tecnico.

Dopo la sosta che ha dato modo di riordinare le idee, la partita si prospetta equilibrata con i padroni di casa costretti a difendere il distacco, seppur solo di due punti, rispetto la formazione monrealese, ma i ragazzi di mister Natale Macaluso venderanno cara la pelle. C'è voglia di riscatto in casa Atletico, nonostante qualche infortunato, nonostante la delusione, nonostante tutto, perché – sono convinti in società – è dal dolore che nasce la guarigione. Scenderanno in campo al palasport "Peppe Maira" alle ore 17 per giocarsela a viso aperto nel prossimo match valido per la settima giornata di campionato. La squadra arbitrale sarà composta da Riccardo Portoghese, Antonino Di Rosa e Luigi Provenzano (cronometrista).