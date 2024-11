Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale vuole riprendere il cammino

Domani sfida interna contro il Barcellona Futsal

MONREALE, 15 novembre – Lo dicono tutti: cadere si può, ma rialzarsi si deve. Se lo ripete pure il Villaurea Monreale, che dopo la sconfitta di una settimana fa al PalaOreto contro il Mistral Palermo, domani proverà a riprendere il suo cammino in campionato.

Per farlo, però, dovrà avere ragione del Barcellona Futsal, squadra che viaggia a quota 3 punti nella classifica di Serie B (Girone H), reduce dalla sconfitta interna contro il Regalbuto. Un dato, però, che non deve trarre in inganno. L’equipe messinese vanta un organico di buon livello e fa della corsa del ritmo il suo cavallo di battaglia. Sono avvisati quindi, Abisso e compagni che, anche domani, dovranno dare il meglio di sé per sperare di fare risultato e mettere qualche altro punto in cascina. Come sempre saranno utili, anzi utilissimi, lo spirito di squadra e il supporto del pubblico.

Gallo e Speciale dovranno fare meno ancora di Nico Giannola, sulla via del recupero, dopo il fastidio muscolare, ma non ancora pronto per la sfida. Da parte opposta, invece, il tecnico barcellonese Riccardo Tutilo dovrà rinunciare allo squalificato Samuele Gullo.

La partita, come di consueto, verrà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 15. Fischierà una coppia arbitrale calabrese: Andrea De Luca della sezione di Paola e Alessio Gionfalo di quella di Rossano. Cronometrista: Antonino Schifano della sezione di Trapani.