Calcio a 5: Serie B. Contro il Barcellona il Villaurea Monreale non sbaglia

Ingrassia, Giangrande e Giannusa firmano il 3-0 che significa terza vittoria in campionato

PALERMO, 16 novembre – Quando fino alla metà del secondo tempo il pallone non voleva saperne di entrare, qualche pensiero sinistro stava facendosi largo nella testa di molti. Vuoi vedere che…? È stato il timore diffuso.

E invece, come la pioggia che libera dal pericolo dell’incendio, Davide Ingrassia, da due passi, ha ribadito in gol un bell’assist di Filippo Giangrande e tutti i salmi sono finiti in gloria. A quel punto il risultato si era sbloccato e le preoccupazioni sono andate in soffitta. Almeno per questo match.

Queste poche righe servono per parlare di Villaurea Monreale-Barcellona Futsal, terminata 3-0 per i salesiani, che è rimasta inchiodata sullo 0-0 per tre quarti della sua durata. Poi, però, una volta sbloccato il risultato, tutto è sembrato più facile e gli uomini di Gallo e Speciale sono riusciti a portare a casa un match che si stava complicando terribilmente.

Qualche minuto dopo il gol del vantaggio, ci ha pensato Giangrande a fare spellare le mani del pubblico, segnando un gol “didattico”, che serve, cioè a far capire cosa sia la tecnica individuale, poi Carmelo Giannusa ci ha messo il sigillo, fissando il punteggio sul definitivo 3-0.

Ma cosa rimane di questa sfida? Certamente il fatto che il Villaurea Monreale non ha indovinato l’atteggiamento iniziale, giocando senza molta cattiveria nella prima parte del confronto. Non rischiando, ma pure non affondando i colpi come sa fare, tanto che il primo tempo si è concluso sullo 0-0. Resta però, allo stesso tempo, la lucidità con cui Abisso e compagni hanno continuato a giocare, malgrado il gol non arrivasse, fino a quando poi tutto è andato per il verso giusto.

Restano, però, cosa più importante, tre punti preziosi che rendono più rosea la classifica dei verdeazzurri, che adesso possono guardare con maggiore serenità al prosieguo del campionato, dopo la dolorosa batosta di una settimana fa.

Sabato prossimo il calendario propone la trasferta di Alcamo, dove i salesiani cercheranno di dare continuità al proprio cammino, a patto, però, di non sbagliare approccio, atteggiamento e mentalità. In settimana si lavorerà con intensità, come sempre, perché – è opinione comune – nessun avversario ti regala nulla. E sarà così anche al PalaGrimaudo.