Calcio a 5: Coppa di Divisione. Villaurea Monreale con gli occhi della tigre, a Canicattì vince per 5-3

Primo tempo perfetto, ripresa sofferta: vittoria meritata

CANICATTI’, 13 dicembre – Un grande Villaurea Monreale, determinato, cinico e spietato, espugna il PalaLivatino Saetta di Canicattì e alimenta le speranze di passaggio del turno nella Coppa della Divisione.

Contro una formazione forte e blasonata come quella biancorossa del Canicattì Futsal, i ragazzi di Antonio Gallo e Massimiliano Speciale si impongono per 5-3, frutto soprattutto di un primo tempo praticamente perfetto e di una ripresa sofferta, nella quale era importante resistere al ritorno dei padroni di casa.

Non era facile tornare dalla trasferta canicattinese con il bottino pieno in tasca, in considerazione del grande valore dell’avversario che, soprattutto in casa, riesce spesso ad imporre la legge del più forte.

Eppure i salesiani sono entrati in campo con lo spirito giusto e con la concentrazione dei giorni migliori, facendo capire subito che per i padroni di casa sarebbe stata dura. Così facendo, il Villaurea Monreale è passato in vantaggio con un bel diagonale di Vincenzo Francavilla, per poi dilagare grazie ad una perentoria tripletta di Giacomo Orlando, oggi vero e proprio “hombre del partido”.

Rientrati in campo dopo l’intervallo sull’inaspettato punteggio di 4-0 a proprio favore, i neroverdi sono stati bravi a compattarsi nella ripresa erigendo una barriera efficace contro l’urto dei Canicattì, che ha fatto ricorso stabilmente al “quinto di movimento”.

Il gol de padroni di casa arrivava su schema di un calcio di punizione ad opera di Suarez. Poi Castiglione accorciava dalla distanza, quindi un ricamo di Thomas La Barbera portava il Villaurea sul 5-2. Inutile il gol nel finale di Caltabiano, per il definitivo 5-3 per gli ospiti.

Adesso sarà il gioco delle combinazioni matematiche a dire se e contro chi la formazione salesiana potrà proseguire il proprio cammino nella Coppa.

Restano comunque la soddisfazione di una grandissima vittoria e la consapevolezza di disporre di un roster di livello che certamente non lesinerà altre gioie ai propri aficionados.