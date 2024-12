Inaugurato ieri il “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale", edizione junior

Partecipata la manifestazione, nonostante il brutto tempo

MONREALE, 21 dicembre - È iniziata ieri la nuova era del torneo dei quartieri e delle frazioni di Monreale. L’associazione, ormai una delle realtà sportive più belle della nostra cittadina, ha pensato ad un torneo anche per i più piccoli.

Ieri, nonostante il freddo e la pioggia, i ragazzi sono voluti scendere in campo. L’inaugurazione ha visto presenti i membri dell’associazione torneo dei quartieri e delle frazioni di Monreale, il sindaco di Monreale Alberto arcidiacono, l’assessore allo sport Salvo Giangreco, il responsabile regionale del calcio a Maximiliano Birchler, i responsabili delle squadre partecipanti e i parroci delle chiese di Aquino e di Santa Teresa.

Ha aperto la serata il presidente Alessio Tarallo: “Un’altro passo importante – ha detto – per lo sport, il calcio e soprattutto l’inclusione tra i quartieri e le frazioni della città. Il futuro sono questi ragazzi ed era doveroso creare un torneo anche per loro. Il nostro obiettivo è che si divertano, che si godano il sano sport e che ci sia questo bel momento di aggregazione tra i quartieri e le frazioni del nostro paese. Ringrazio i presidenti delle squadre perché amanti dello sport non si tirano indietro in nessuna manifestazione proposta, ringrazio il sindaco sempre vicino al mondo dello sport e soprattutto l’assessore Giangreco che sposa sempre queste iniziatevi e abbiamo una sinergia incredibile.

Poi il turno del sindaco Alberto arcidiacono che rivolgendosi ai ragazzi dicendo: “Per essere qui con questo freddo significa che amate tanto lo sport. Gazie perché siete uno spettacolo.

Mximiliano Birchler invece ha aggiunto: “Sono onorato e felice di essere presente. Come responsabile regionale della Figc mi sto adoperando affinché il torneo venga riconosciuto da essa facendo un passo importantissimo.

Subito dopo la benedizione e la preghiera dei due parroci felicissimi della serata di sport e aggregazione si è passati al campo. Si sono sfidati nella partita inaugurale Aquino – Pezzingoli. L’ha spuntata l Aquino vincendo 4-1 .

La prossima settimana le altre sfide in programma che potrete seguire sulla pagina del torneo dei quartieri con la collaborazione di Monreale News sempre presente con la telecronaca di Gabriele rispetta. Sempre presente Nonno Alfredo sportivo di altri tempi sempre al servizio dello sport.