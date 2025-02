Calcio a 5: Serie B. Domani Arcobaleno Ispica-Villaurea Monreale: tanti chilometri, tanta voglia di punti

Difficile impegno per i salesiani contro la formazione ragusana

MONREALE, 7 febbraio – I chilometri da percorrere saranno tanti. Così come è tanta la voglia di far bene e mettere un altro mattoncino nella costruzione della classifica. Domani il Villaurea Monreale partirà alla volta di Rosolini.

Ad attenderlo ci sarà l’Arcobaleno Ispica, formazione solida, condita da qualche ottima individualità che, soprattutto sul proprio campo, non è solita elargire cadeau a chi vi arriva. Molto probabilmente sarà così pure domani, quando andrà in scena la quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B, girone H, in un PalaTricomi, che solitamente è affollato di supporters e che verosimilmente si riempirà per sostenere i beniamini di casa.

Lo sanno bene gli uomini di Antonio Gallo e Massimiliano Speciale, consapevoli di dovere sfoderare una prova di carattere per non tornare a casa con le pive nel sacco. A Rosolini la panchina salesiana dovrà fare a meno dello squalificato Thomas La Barbera, che era in diffida e che è stato ammonito sabato scorso durante la vittoriosa sfida contro il Cus Palermo.

La partita, compatibilmente con le condizioni logistiche, sarà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 16. Fischieranno Yassine El Mouine della sezione di Pistoia e Lorenzo Cottafavi di quella di Modena. Al crono: Massimo Falzone della sezione di Acireale.