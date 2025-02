Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale dei giorni migliori non sbaglia con l’Ispica

Al PalaTricomi finisce 4-3. Vittoria importante in chiave playoff

ROSOLINI,8 febbraio – E’ stata la vittoria della volontà, del non mollare nemmeno un centimetro, della grande determinazione, come dice un celebre motto calcistico “fino alla fine”.

Con queste armi il Villaurea Monreale ha violato il PalaTricomi di Rosolini, battendo l’Arcobaleno Ispica per 4-3, al termine di una partita in cui c’è stata battaglia fino al suono della sirena. Una battaglia sportiva, bella, corretta ed avvincente. Di quelle che fanno onore a questo sport. La vittoria è arrivata a un solo minuto dal termine, quando sembrava che le squadre si avviassero verso il risultato di parità di 3-3. In quel momento “mister secondo palo” Salvo Cassata ha sfruttato un assist col compasso di Badalamenti ed ha messo dentro da meno di un metro. Per la delegazione del Villaurea Monreale è stata una liberazione perché per tre volte i salesiani si erano portati in vantaggio e altrettante volte erano stati raggiunti dai padroni di casa. A quel punto, con l’ultimo giro di orologio, occorreva difendersi con i denti, anche perché l’Arcobaleno schierava cinque giocatori di movimento. Le maglie azzurre, però si sono chiuse a cerniera e il fischio finale ha premiato i ragazzi di Gallo e Speciale che possono tornare a casa con tre punti pesanti che li rilanciano in classifica in ottica playoff.

La partita si era aperta con il gol di Cassata, che si intrufolava tra le maglie di una disattenta difesa di casa su fallo laterale di Giangrande e depositava in gol da breve distanza. L’1-0 era il punteggio col quale si andava al riposo.

Nella seconda frazione l’Ispica pareggiava subito grazie ad un efficace schema su calcio di punizione finalizzato da Gambuzza. Ma la voglia di tornare avanti era tanta e Badalamenti saltava l’uomo di prepotenza sull’out di sinistra e pennellava al secondo palo per il gol del 2-1 Villaurea. I padroni di casa, però, riacciuffavano il pari con Joaquin, che di giustezza infilzava Mistretta da pochi passi. Ma le emozioni, erano lontane dal finire e così Filippo Giangrande rubava un pallone a centrocampo, si involava in contropiede e portava a tre le marcature degli ospiti. Poi Davide Di Benedetto, grande la sua partita, con prepotenza ristabiliva il pari. Quindi la rete del definitivo 4-3, come descritto in precedenza in un palazzetto pieno di sostenitori della squadra di casa che hanno incitato senza sosta un mai domo Arcobaleno, che ha dimostrato di essere formazione solida, con una classifica bugiarda e meritevole senz’altro di numeri più confortanti.

Sabato prossimo sarà derby. Sarà sfida al Mistral, oggi sconfitto in casa dal Regalbuto Sarà certamente una gran bella sfida che promette spettacolo. Il Villaurea Monreale dovrà giocare una partita simile a quella di oggi sotto l’aspetto caratteriale. Ma di questo parleremo fra una settimana.