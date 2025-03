Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale conclude domani a Regalbuto la sua grande regular season

Nell’ultimo turno i salesiani riposeranno. Poi saranno solo playoff

MONREALE, 28 marzo – Si conclude domani pomeriggio a Regalbuto, contro la formazione locale la “regular season” del Villaurea Monreale, che – come noto già da un paio di settimane – ha visto l’approdo della formazione salesiana alla fase dei playoff.

Si conclude domani, nonostante il campionato debba ancora vivere una giornata, poiché il Villaurea Monreale, nell’ultima giornata osserverà una settimana di stop, alla luce del numero dispari delle squadre partecipanti, che ha visto, a turno, una formazione riposare di volta in volta.

Il Regalbuto non è certamente l’avversaria migliore che la formazione di Gallo e Speciale potessero sperare di incontrare, considerato che il team ennese è impegnato nella lotta per la vittoria del campionato, contesa che, non è escluso possa risolversi all’ultima giornata, quando in un palazzetto dello sport verosimilmente gremito, il Marsala Futsal, attuale capoclassifica, ospiterà proprio il Regalbuto in una vera e propria resa dei conti. A patto, ovviamente, che la situazione sia ancora in bilico, come ad oggi dice la classifica.

Domani, quindi, il Villaurea Monreale sa cosa aspettarsi: ovvero una formazione di casa che farà di tutto per vincere e che non lesinerà nemmeno una goccia di sudore per portare a casa il risultato.

Per la squadra di Gallo e Speciale, quindi, dopo le sette vittorie consecutive, sarà occasione per affrontare un’avversaria di così alto rango con la testa leggera, scegliendo di giocare senza eccessivi pensieri, e con il desiderio di fare bella figura e di mettere minuti nelle gambe in vista dei playoff.

Non saranno della partita Salvo Cassata e Carmelo Giannusa, squalificati dal giudice sportivo, ma rientra Christian Badalamenti, che il turno di stop lo ha scontato contro il Polistena.

La partita, compatibilmente con la situazione logistica, come di consueto sarà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 15 (per le partite delle ultime due giornate è prevista la contemporaneità). Fischieranno Peter Paul Leo Reinisch della sezione di Bolzano, Andrea Grossutti di quella di Udine, al crono: Salvatore Pagano della sezione di Catania.